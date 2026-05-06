Врач ответила, для кого фитнес-трекер станет «скользкой дорожкой» к РПП

Фитнес-трекер может вызывать стресс и страх перед едой у людей, склонных к тревожности, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, в этом случае существует риск возникновения расстройств пищевого поведения.

Фитнес-трекеры нельзя совсем демонизировать, так как они дают то, чего нам остро не хватает в мире хаоса, — структуру. Они показывают нам цифры, как мы о себе заботимся. Это дает объективность, и для многих это первый шаг к осознанности. Исследования подтверждают: люди, которые ведут дневник питания, теряют в среднем вдвое больше веса. Но есть и обратная сторона. Для склонных к тревожности или перфекционизму трекер может стать дополнительным стрессом. Какие-то цифры могут не сойтись, и появляется страх еды, не связанной с подсчетом. Это скользкая дорожка к РПП, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что у некоторых пользователей трекеры могут усиливать внимание к своему телу и питанию, особенно если ранее они уже сталкивались с диетами. По словам врача, важно воспринимать гаджет как инструмент и использовать его временно, чтобы лучше понять свои пищевые привычки, но не превращать его в средство постоянного контроля.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что физическая активность повышает уровень эндорфинов в организме. По ее словам, сбалансированное питание, включающее разнообразные нежареные и непереработанные продукты, является еще одним источником радости для тела.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
