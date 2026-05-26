26 мая 2026 в 19:51

Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Москву

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибудет с визитом в Москву, заявил посол республики в России Рахман Мустафаев в ходе выступления по случаю Дня независимости страны. По его словам, вместе с тем в Баку ведутся приготовления к визиту главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, передает «Sputnik Азербайджан».

Дипломат отметил, что планируется проведение заседания совета межпарламентского сотрудничества двух стран. По его словам, это произойдет в обозримом будущем. Точной даты посол не назвал.

Ранее российский посол в Баку Михаил Евдокимов сообщал, что Байрамов может посетить Россию в июле текущего года. Дипломат, выступая с инициативой в ходе деловой панели «Инвестиции в регион Каспия», отметил, что сейчас идет процесс согласования даты визита в Москву.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев до этого обсудили предстоящие контакты на высоком уровне. Как отметили в ведомстве, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

