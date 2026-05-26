Экономист призвала сократить рабочую неделю в России на час

26 мая 2026 в 20:28

Экономист Иванова-Швец призвала сократить рабочую неделю в России на час

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец призвала сократить рабочую неделю на час, сохранив отпуск продолжительностью 28 дней. По ее словам, во многих странах рабочая неделя короче, чем в России.

Согласно Трудовому кодексу РФ, минимальная продолжительность очередного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. По сравнению с другими странами в России отпуск достаточно большой. Но здесь стоит брать во внимание не только на продолжительность отпуска, но и на количество отработанных человеко-часов в год, — подчеркнула она.

При такой достаточно большой продолжительности отпусков и праздничных выходных дней количество отработанных человеко-часов в год в России гораздо больше, чем в большинстве стран, пояснила экономист. По ее словам, РФ находится в первой десятке по этому показателю.

Это во многом происходит из-за того, что у нас продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, в то время как во многих странах она меньше. Отсюда и такой разрыв: мы трудимся интенсивнее и больше отдыхаем. В других государствах ритм более размеренный — там работают меньше и число дней отдыха также меньше, — отметила она.

По мнению Ивановой-Швец, в РФ есть отрицательные моменты, связанные с длительным перерывом в трудовой деятельности: снижение темпов работы и более длительная адаптация после отпуска.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что увеличение количества отпускных дней для работающих россиян может негативно отразиться на экономике страны, а также спровоцировать рост цен на товары и услуги. По ее словам, дополнительные расходы работодателей на оплату длительного отдыха сотрудников неизбежно отразятся на себестоимости продукции.

Екатерина Свинова
