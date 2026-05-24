Назван способ решить проблему дефицита кадров в российской экономике

Рост производительности труда решит вопрос дефицита кадров в России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, экономика РФ подошла к пределу экстенсивного роста, когда выпуск наращивали за счет найма новых людей.

Свободных рук на рынке почти не осталось, и привычный способ закрыть потребность растущих производств перестал работать. Перетягивание сотрудников между компаниями общую занятость в стране не меняет, а зарплатная гонка лишь разгоняет издержки. Остается дорога, на которой тот же коллектив выпускает больше за счет пересборки самих рабочих процессов. Отраслевые программы по производительности труда строятся вокруг этой логики. Они охватывают весь маршрут создания продукта целиком, от поставщиков и подрядчиков до финансового цикла предприятия, ― сказал Говырин.

Парламентарий отметил, что по уже завершенным проектам средняя выработка выросла более чем в полтора раза, а высвобожденных людей направляют в отрасли с кадровым голодом. Расчет строится на перераспределении около 3 млн работников, что почти закрывает прогнозный дефицит в стране, добавил он.

С 2025 года под эту работу попала и бюджетная сфера. Здесь отдача видна по снижению нагрузки на врачей и учителей, по сокращению времени, которое пациент проводит в ожидании помощи. В масштабе экономики рост теперь ищут внутри предприятий, поскольку рынок свободных рук уже исчерпан, ― резюмировал Говырин.

Ранее исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина экономист Антон Свириденко заявил, что дефицит кадров не приведет к значительному росту зарплат. Он отметил, что сейчас безработица достигла минимального уровня в 2,2%.