В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки Говырин: риск необоснованных претензий к пользователям рассрочки будет исключен

Новые нормы исключают риск необоснованных претензий к пользователям рассрочки, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он сообщил, что сейчас рассматривается законопроект, дополняющий закон о защите прав потребителей и закон о деятельности по предоставлению сервиса рассрочки.

Документ закрывает правовые дыры в режиме регулирования операторов рассрочки. Сейчас, если оператор не перечислил продавцу деньги за купленный товар, продавец вправе требовать оплату с самого покупателя. Человек исправно платит оператору и одновременно получает претензию от магазина. Поправка снимает риск. Обязательства покупателя перед продавцом считаются исполненными в момент внесения первого платежа оператору рассрочки. Спор продавца и оператора идет уже без покупателя, ― сказал Говырин.

Парламентарий добавил, что в сам закон вносится техническая правка. Оператор получает первый платеж пользователя по каждому договору до того, как сам перечислит средства продавцу, пояснил он.

Параллельно снижается регуляторная нагрузка на бизнес. Исключаются квалификационные требования к гендиректору, упрощаются требования к деловой репутации руководства и крупных акционеров. Оператор не работает с вкладами и не несет банковских рисков. Также операторы подпадают под действие 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и обязаны передавать Росфинмониторингу информацию по запросу, ― резюмировал Говырин.

Ранее ипотечный брокер Елена Молокова заявила, что перед подписанием договора рассрочки при покупке квартиры следует проверить свою кредитную историю. По ее словам, самая надежная стратегия при оформлении рассрочки на недвижимость — иметь всю недостающую сумму в наличных или быть уверенным в ее скором появлении.