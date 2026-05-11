День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 14:36

В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки

Говырин: риск необоснованных претензий к пользователям рассрочки будет исключен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые нормы исключают риск необоснованных претензий к пользователям рассрочки, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он сообщил, что сейчас рассматривается законопроект, дополняющий закон о защите прав потребителей и закон о деятельности по предоставлению сервиса рассрочки.

Документ закрывает правовые дыры в режиме регулирования операторов рассрочки. Сейчас, если оператор не перечислил продавцу деньги за купленный товар, продавец вправе требовать оплату с самого покупателя. Человек исправно платит оператору и одновременно получает претензию от магазина. Поправка снимает риск. Обязательства покупателя перед продавцом считаются исполненными в момент внесения первого платежа оператору рассрочки. Спор продавца и оператора идет уже без покупателя, ― сказал Говырин.

Парламентарий добавил, что в сам закон вносится техническая правка. Оператор получает первый платеж пользователя по каждому договору до того, как сам перечислит средства продавцу, пояснил он.

Параллельно снижается регуляторная нагрузка на бизнес. Исключаются квалификационные требования к гендиректору, упрощаются требования к деловой репутации руководства и крупных акционеров. Оператор не работает с вкладами и не несет банковских рисков. Также операторы подпадают под действие 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и обязаны передавать Росфинмониторингу информацию по запросу, ― резюмировал Говырин.

Ранее ипотечный брокер Елена Молокова заявила, что перед подписанием договора рассрочки при покупке квартиры следует проверить свою кредитную историю. По ее словам, самая надежная стратегия при оформлении рассрочки на недвижимость — иметь всю недостающую сумму в наличных или быть уверенным в ее скором появлении.

Власть
Россия
Алексей Говырин
законы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский заявил о попытках властей Украины судить историю
«Покажут реального инопланетянина»: Лоза бросил вызов властям США
Частный вуз за деньги спасал фиктивных аспирантов от мобилизации на Украине
Названа дата интронизации нового патриарха Грузии
В Грузии избрали нового патриарха
«Все до мелочей»: командир взвода рассказал, как штурмовики готовятся к бою
Самым взрослым женихом из Москвы с начала года стал 93-летний мужчина
Лукашенко потребовал не бросаться на все виды вооружения в конфликтах
ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО
Радио «Судного дня» передало еще два слова
В новом правительстве Венгрии высказались о российской нефти
Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей
Россия обсуждает безвизовый режим с еще тремя странами
Раскрыты новые детали побега экс-генпрокурора Польши в США
Пашинян заявил, что Армения пока не будет делать выбор между ЕАЭС и ЕС
В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки
Пушков назвал последствия войны США и Ирана на истощение
Пасечник рассказал, какой пример жители Донбасса показали всему миру
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
«Глупая балтийка»: в ЕС раскрыли, зачем Каллас сделали главой дипломатии
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.