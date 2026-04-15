Эксперт раскрыла способ обезопасить себя при покупке квартиры в рассрочку

Перед подписанием договора рассрочки при покупке квартиры следует проверить свою кредитную историю, чтобы исключить отказ по ипотеке в будущем, заявила NEWS.ru ипотечный брокер Елена Молокова. Однако самая надежная стратегия при оформлении рассрочки на недвижимость — иметь всю недостающую сумму в наличных или быть уверенным в ее скором появлении, считает эксперт.

Основная схема защиты от рисков при покупке квартиры в рассрочку — это оформление рассрочки с последующим расчетом наличными. Но чаще всего в практике мы встречаем ситуацию, когда клиент с рассрочки планирует переходить в ипотеку. В такой схеме я рекомендую перед оформлением рассрочки проверить кредитную историю и открытые источники, такие как сайт Федеральной службы судебных приставов, — сказала Молокова.

Она пояснила, что это поможет исключить отказ по ипотеке в будущем из-за технических ошибок в кредитных отчетах или из-за незамеченных долгов.

По словам эксперта, даже тщательная проверка не дает стопроцентной гарантии: риски могут возникнуть уже после оформления рассрочки — в жизни покупателя способно измениться все что угодно. Чтобы их минимизировать, необходимо заранее понимать последствия срыва договоренностей.

Обязательно читайте договор рассрочки, особенно внимательно в той части, где прописаны штрафные санкции застройщика на случай, если вы не сможете вовремя расплатиться, — и есть ли возможность этих санкций избежать, — сказала Молокова.

Ранее депутат Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что при досрочном погашении ипотеки выгоднее сокращать срок кредита. По его словам, такой подход позволяет сэкономить на процентах гораздо больше, чем уменьшение ежемесячного платежа.

Наталья Петрова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
