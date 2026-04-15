Эксперт раскрыла способ обезопасить себя при покупке квартиры в рассрочку Брокер Молокова: при покупке квартиры в рассрочку нужно проверить свою историю

Перед подписанием договора рассрочки при покупке квартиры следует проверить свою кредитную историю, чтобы исключить отказ по ипотеке в будущем, заявила NEWS.ru ипотечный брокер Елена Молокова. Однако самая надежная стратегия при оформлении рассрочки на недвижимость — иметь всю недостающую сумму в наличных или быть уверенным в ее скором появлении, считает эксперт.

Основная схема защиты от рисков при покупке квартиры в рассрочку — это оформление рассрочки с последующим расчетом наличными. Но чаще всего в практике мы встречаем ситуацию, когда клиент с рассрочки планирует переходить в ипотеку. В такой схеме я рекомендую перед оформлением рассрочки проверить кредитную историю и открытые источники, такие как сайт Федеральной службы судебных приставов, — сказала Молокова.

Она пояснила, что это поможет исключить отказ по ипотеке в будущем из-за технических ошибок в кредитных отчетах или из-за незамеченных долгов.

По словам эксперта, даже тщательная проверка не дает стопроцентной гарантии: риски могут возникнуть уже после оформления рассрочки — в жизни покупателя способно измениться все что угодно. Чтобы их минимизировать, необходимо заранее понимать последствия срыва договоренностей.

Обязательно читайте договор рассрочки, особенно внимательно в той части, где прописаны штрафные санкции застройщика на случай, если вы не сможете вовремя расплатиться, — и есть ли возможность этих санкций избежать, — сказала Молокова.

Ранее депутат Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что при досрочном погашении ипотеки выгоднее сокращать срок кредита. По его словам, такой подход позволяет сэкономить на процентах гораздо больше, чем уменьшение ежемесячного платежа.