Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:48

В Госдуме раскрыли планы Запада создать военный союз с участием Украины

Соболев: Украину постараются включить в новый европейский альянс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа может попытаться создать военную организацию по образцу НАТО и постараться включить туда Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, это произойдет без участия США на фоне недовольства американским президентом Дональдом Трампом.

Вопрос стоит о создании военной организации без США в Европе. Типа НАТО <...>, в связи с тем, что Трамп выражает крайнее недоверие, недовольство. А Европа готовится к войне с Россией. Поэтому, если будут создавать такую военную организацию, безусловно, они постараются включить туда и Украину. Никаких сомнений в этом нет, — сказал Соболев.

Отдельный альянс США и Украины парламентарий назвал маловероятным. Он пояснил, что у Трампа сейчас много собственных проблем, включая Канаду и Ближний Восток, и дополнительные «головные боли» американскому лидеру не нужны.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что только непосредственное участие НАТО способно изменить положение ВСУ на фронте. По его словам, активная помощь Альянса Киеву, включая блокаду российских кораблей в Балтийском море и поставки ракет Taurus, может спровоцировать серьезную эскалацию и большую войну в Европе.

Власть
Европа
Украина
НАТО
Госдума
Семен Товстый
С. Товстый
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песням Шатунова предрекли рост популярности из-за ремейка «Канье Уэста»
Обнаружена связь между обысками в «Сапа» и уголовным делом журналистов Baza
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.