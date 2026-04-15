В Госдуме раскрыли планы Запада создать военный союз с участием Украины

Европа может попытаться создать военную организацию по образцу НАТО и постараться включить туда Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, это произойдет без участия США на фоне недовольства американским президентом Дональдом Трампом.

Вопрос стоит о создании военной организации без США в Европе. Типа НАТО <...>, в связи с тем, что Трамп выражает крайнее недоверие, недовольство. А Европа готовится к войне с Россией. Поэтому, если будут создавать такую военную организацию, безусловно, они постараются включить туда и Украину. Никаких сомнений в этом нет, — сказал Соболев.

Отдельный альянс США и Украины парламентарий назвал маловероятным. Он пояснил, что у Трампа сейчас много собственных проблем, включая Канаду и Ближний Восток, и дополнительные «головные боли» американскому лидеру не нужны.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что только непосредственное участие НАТО способно изменить положение ВСУ на фронте. По его словам, активная помощь Альянса Киеву, включая блокаду российских кораблей в Балтийском море и поставки ракет Taurus, может спровоцировать серьезную эскалацию и большую войну в Европе.