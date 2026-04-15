Только непосредственное участие НАТО способно изменить положение Вооруженных сил Украины на фронте, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. При этом, по его словам, активная помощь Альянса Киеву может спровоцировать войну в Европе.
Реальность такова, что для изменения позиций ВСУ на поле боя неминуемо прямое вмешательство союзников Украины, а они — члены НАТО. Насильственная блокада российских кораблей в Балтийском море силами Альянса, поставка ракет Taurus Киеву и создание совместных немецко-украинских вооруженных заводов может привести к серьезной эскалации и настоящей большой войне в Европе, — высказался Рар.
Ранее российские силовые структуры зафиксировали существенные потери среди военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Мирополья Сумской области. Информация об этом подтверждается многочисленными некрологами, которые появляются на украинских информационных платформах.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее призвал прекратить финансирование конфликта на Украине. По его мнению, Вашингтону нужно изменить стратегию поддержки Киева.