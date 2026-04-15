Стало известно, что изменит плачевное положение ВСУ на фронте Рар: изменить положение ВСУ на фронте может только прямое вмешательство НАТО

Только непосредственное участие НАТО способно изменить положение Вооруженных сил Украины на фронте, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. При этом, по его словам, активная помощь Альянса Киеву может спровоцировать войну в Европе.

Реальность такова, что для изменения позиций ВСУ на поле боя неминуемо прямое вмешательство союзников Украины, а они — члены НАТО. Насильственная блокада российских кораблей в Балтийском море силами Альянса, поставка ракет Taurus Киеву и создание совместных немецко-украинских вооруженных заводов может привести к серьезной эскалации и настоящей большой войне в Европе, — высказался Рар.

Ранее российские силовые структуры зафиксировали существенные потери среди военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Мирополья Сумской области. Информация об этом подтверждается многочисленными некрологами, которые появляются на украинских информационных платформах.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее призвал прекратить финансирование конфликта на Украине. По его мнению, Вашингтону нужно изменить стратегию поддержки Киева.