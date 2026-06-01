01 июня 2026 в 08:05

Названы банальные ошибки, лишающие выпускников баллов на ЕГЭ

Репетитор Болгова: невнимательность к тестовой части лишает баллов на ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Большинство выпускников теряют баллы на едином государственном экзамене из-за невнимательности к тестовой части, заявила NEWS.ru преподаватель русского языка в онлайн-школе ЕГЭLand Анастасия Болгова. По ее словам, именно на стартовых заданиях школьники чаще всего допускают досадные промахи, которые в итоге перечеркивают надежду на высокий результат.

Большинство выпускников теряют баллы на ОГЭ и ЕГЭ не на самых сложных заданиях, а на базовой тестовой части. Именно в начале экзамена школьники чаще всего совершают ошибки, которые потом не позволяют получить высокий итоговый результат. Проблема в том, что к сложным заданиям ученики обычно относятся серьезно: заранее ждут трудностей, много тренируются, учат теорию и морально готовятся, что придется думать дольше. А вот тестовая часть воспринимается как легкая, поэтому внимание к ней снижается, — пояснила Болгова.

Она отметила, что базовая часть экзамена, хоть и опирается на стандартные темы, но простой от этого не становится. По ее словам, для верного выполнения нужно не просто зазубрить правило, а разобраться в устройстве конкретного задания и освоить пошаговую схему его решения.

Тестовые задания на ЕГЭ действительно основаны на базовых темах, но это не делает их автоматически простыми. Для их успешного выполнения недостаточно просто знать правило — нужно понимать механику самого задания и владеть алгоритмом решения. Выпускники часто допускают ошибки именно потому, что не до конца понимают формулировку задания или путаются в его структуре. Особенно это заметно в русском языке, где даже знакомая тема может быть представлена в нестандартном формате. Школьник должен заранее понимать, какие типы заданий ему встретятся, как они устроены и по какому алгоритму их нужно решать, — заключила Болгова.

Ранее психолог онлайн-школы ЕГЭLand Алиса Токарева заявила, что задания на госэкзамене, которые вызывают затруднения, рекомендуется выполнять в последнюю очередь. По ее словам, при возникновении повышенной тревоги следует на некоторое время отвлечься от рабочего процесса.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
