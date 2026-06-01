01 июня 2026 в 08:52

Появились кадры захвата нефтяного танкера в Атлантическом океане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Сети появились кадры задержания в Атлантическом океане нефтяного танкера, следовавшего из России. Согласно сведениям мониторингового ресурса VesselFinder, судно «Тагор» ходит под флагом Мадагаскара. Последний заход оно совершило в порту Мурманска в начале мая.

Как заявил французский президент Эммануэль Макрон, операцию провели ВМС Франции в открытом море при поддержке нескольких партнеров Парижа, включая Великобританию. По словам главы государства, на танкер якобы распространяются международные санкции.

Ранее сообщалось, что несколько танкеров и газовозов смогли пройти через Ормузский пролив за последние несколько недель, не уведомляя Иран. Суда отключали автоматическую систему идентификации и скрывали свое местоположение при содействии ВМС США, чтобы беспрепятственно покинуть акваторию.

До этого стало известно, что военнослужащие Корпуса морской пехоты США высадились на нефтяной танкер Celestial Sea, следовавший под иранским флагом. Судно заподозрили в попытке прорвать американскую морскую блокаду Ирана.

