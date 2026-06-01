01 июня 2026 в 09:07

Россия представит ОБСЕ новые данные о преступлениях Киева против детей

Полянский: РФ доведет до ОБСЕ данные о преступлениях Киева против детей

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российская миссия при ОБСЕ доведет до государств — участников организации обновленную информацию о преступлениях властей Украины против детей в рамках специального мероприятия, заявил в беседе с РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, Москва прорабатывает оптимальный формат такого мероприятия.

Отдельного обсуждения темы детей Донбасса в рамках заседаний директивных органов ОБСЕ мы пока не планируем. Но есть планы довести до стран-участниц актуализированную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия, — подчеркнул собеседник агентства.

Как уточнила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, на конец апреля 2026 года число погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 253 человека. Количество раненых достигло 1051.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кровь детей, погибших при ударе ВСУ по Старобельску, — на руках Запада. По ее словам, западные страны финансируют Киев, а все выделяемые ему средства направляются против мирных граждан.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

