Российская миссия при ОБСЕ доведет до государств — участников организации обновленную информацию о преступлениях властей Украины против детей в рамках специального мероприятия, заявил в беседе с РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, Москва прорабатывает оптимальный формат такого мероприятия.

Отдельного обсуждения темы детей Донбасса в рамках заседаний директивных органов ОБСЕ мы пока не планируем. Но есть планы довести до стран-участниц актуализированную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия, — подчеркнул собеседник агентства.

Как уточнила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, на конец апреля 2026 года число погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 253 человека. Количество раненых достигло 1051.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кровь детей, погибших при ударе ВСУ по Старобельску, — на руках Запада. По ее словам, западные страны финансируют Киев, а все выделяемые ему средства направляются против мирных граждан.