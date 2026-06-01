Синоптик раскрыл, каким будет июнь в европейской части России Тишковец: погода в июне в Центральной России будет соответствовать норме

Погода в июне в Центральной России будет соответствовать климатической норме, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, дневная норма составляет плюс 21,7 градуса, а ночная — плюс 11,5 градуса.

По долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России будет нормальным — то есть примерно соответствовать температурной климатической норме, — написал Тишковец.

Синоптик отметил, что небольшая аномалия тепла в течение июня возможна в Среднем Поволжье и Черноземье, где температура воздуха может быть выше нормы на один — три градуса. В южных широтах в пределах Русской равнины погода ожидается прохладнее обычного.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Московской области из-за тумана.

До этого сообщалось, что в Москве в начале июня ожидается сухая и теплая погода — лишь в самый первый день лета не исключены небольшие кратковременные дожди.