Назван эффективный инструмент для развития финансовой грамотности у детей

Детская банковская карта поможет сформировать у ребенка базовые навыки финансовой грамотности, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такой инструмент позволит родителям самостоятельно отслеживать трансакции и ставить лимиты на траты.

Детская банковская карта — это дебетовый платежный инструмент, который привязан к основному счету одного из родителей или опекуна. Оформить такой продукт можно на ребенка от шести лет, в некоторых банках — от 10 лет. Он позволяет оплачивать школьный обед, проезд в транспорте и заказывать билеты в кино онлайн. Это помогает детям получить опыт управления деньгами и обучиться финансовой грамотности, а также позволяет родителям контролировать операции детей. Собственный счет подросток может завести только после 14 лет, когда получит паспорт, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что карта предоставляет детям доступ к разнообразным банковским услугам. По словам эксперта, это помогает им узнать о программах лояльности, кешбэке, акциях и специальных предложениях. Доцент пояснил, что такие навыки научат ребенка считать деньги, планировать расходы и эффективно управлять личным бюджетом.

Основное отличие детской банковской карты от взрослой — яркий дизайн. Родителям необходимо изучить условия обслуживания и отзывы о банковском продукте. Важно понимать, что до 14 лет он будет управляться через учетную запись взрослого. Это позволяет установить лимиты на расходы, а также отслеживать трансакции. При этом использование карты безопаснее, чем наличные деньги, которые могут быть потеряны. Также многие банки предлагают поощрения и бонусы: программы лояльности, кешбэк или скидки для молодых клиентов, — заключил Щербаченко.

