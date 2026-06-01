Щавель — король витаминов: чем полезен, что из него готовить, 3 лучших супа

Как только на грядках и прилавках появляется щавель, становится понятно: наступило настоящее тепло. Эта неприхотливая зелень с приятной кислинкой — один из первых источников свежих витаминов после холодов. Долгое время щавель считался сорняком, но сегодня мы знаем, что это настоящий суперфуд, способный оживить любое, даже самое простое блюдо.

Чем полезен щавель: коротко о главном

Щавель — это не просто вкусно, это огромная польза для организма, собранная в сочных зеленых листьях.

Он богат витамином C (мощный иммуностимулятор), витаминами группы B (здоровье нервной системы) и витамином A, который отвечает за зрение и красоту кожи.

В щавеле содержится приличное количество железа, калия и магния, что полезно для работы сердца и кроветворения.

Яблочная и лимонная кислоты стимулируют пищеварение и улучшают аппетит.

Важное замечание! Щавель полезен далеко не всем. Из-за щавелевой кислоты его лучше не есть тем, у кого камни в почках, подагра, гастрит, повышенная кислотность желудка или больные почки. Беременным и кормящим тоже не стоит налегать на блюда с этой полезной травой. Одну порцию зеленых щей съесть можно, но каждый день — не стоит.

Лайфхак: чтобы нейтрализовать щавелевую кислоту, добавляйте в блюда молочные продукты — сметану, сливки или кусочек яйца. Кальций связывает кислоту и делает блюдо абсолютно безопасным.

Как готовить щавель

Рецепт № 1: щавелевый суп с яйцом и сметаной — вечная классика

Нарежьте 500 г мякоти свинины или курицы кубиками, залейте 2 литрами воды, варите бульон 40 минут. Закиньте туда же 4 нарезанные картофелины и варите еще 15 минут. Отдельно на сковороде обжарьте луковицу и морковь. 2 больших пучка щавеля хорошенько промойте, нарежьте полосками. За 5 минут до готовности отправьте в суп зажарку, щавель, соль и перец. Как только щавель изменит цвет с ярко-зеленого на бледный, суп готов. Подавайте горячим с половинкой вареного яйца и ложкой сметаны.

Совет: щавель кладите в самом конце и не варите дольше 2–3 минут, иначе он потеряет цвет, вкус и часть витаминов.

Рецепт № 2: постный щавелевый суп с рисом и зеленью

Залейте 2 литрами воды 4 картофелины, нарезанные кубиками, и 3 ст. л. риса. Варите 20 минут. Добавьте обжаренный лук с морковью, варите еще 5 минут. Промойте и нарежьте 2 пучка щавеля, отправьте в кастрюлю. Через 2 минуты выключайте. Посолите, поперчите, добавьте рубленую петрушку и укроп. Подавайте с черным хлебом и зеленым луком. Постный вариант получается легким, но сытным за счет риса. Идеально для вегетарианцев и тех, кто устраивает разгрузочные дни.

Совет: в постный суп можно добавить ложку томатной пасты при обжарке — получится насыщенный цвет и легкая сладость.

Суп из щавеля: простой рецепт

Рецепт № 3: холодный щавелевый суп с яйцом и кефиром — как окрошка

Сварите 3 яйца вкрутую. Нарежьте 2 свежих огурца соломкой, пучок зеленого лука и укропа. 2 пучка щавеля припустите на сковороде с ложкой воды 3 минуты, пока он не станет мягким. Остудите. Смешайте щавель с овощами и рублеными яйцами. Залейте 1 литром холодного кефира и 0,5 литра холодной чистой воды. Добавьте ложку горчицы для пикантности, немного посолите. Уберите в холодильник на час. Подавайте с половинкой яйца и сметаной. Этот суп спасает в жару лучше окрошки — кислый, бодрящий, но при этом сытный.

Совет: для более яркого вкуса добавьте в тарелку ледяную минералку с газом прямо перед подачей.

Что еще приготовить из щавеля

Щавель хорош не только в супах. Попробуйте приготовить с ним омлет: тушите зелень 2 минуты перед тем, как залить ее яйцами. Запекайте в пирогах со слоеным тестом или творогом. Делайте соус — пробейте блендером со сметаной, чесноком и зеленью. Или просто тушите с луком и сливками как гарнир к мясу.

