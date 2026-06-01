Школьников и родителей предупредили о фальшивых звонках от директора

Школьников и родителей предупредили о фальшивых звонках от директора Юрист Голендяев: мошенники стали подделывать голоса директоров школ

Мошенники с помощью ИИ стали подделывать голоса директоров школ, заявил РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев. По его словам, с помощью этого аферисты просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить штраф.

Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер, — сказал Голендяев.

Эксперт также рассказал, что сейчас также распространена схема обмана с предоплатой за съемку выпускного. В частности, в соцсетях фотографы предлагают достаточно дешевые услуги, но при этом не приходят на мероприятие.

Ранее руководитель группы обучения информационной безопасности IT-компании Александр Лунев заявил, что мошенники начали притворяться сотрудниками деканата и вести общение со студентами. Он отметил, что злоумышленники психологически давят на молодых людей, используя темы отчисления и проверки документов.