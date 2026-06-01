Остеопрактик объяснила, почему после 35 лет лицо «плывет»

После достижения 35 лет овал лица начинает изменяться на фоне естественного ослабления мышц, заявила NEWS.ru фитнес-терапевт, остеопрактик, телесный психолог Валерия Филимонова. В то же время, по ее словам, на внешности может сказаться нарушение кровообращения.

Многие замечают, что после 35 лет меняется овал лица, появляются отеки, ткани становятся менее подтянутыми. Часто это связывают только с возрастом, хотя на внешность влияют сразу несколько факторов. Со временем постепенно снижается выработка коллагена и эластина, кожа становится менее плотной и хуже удерживает влагу. При этом ослабевают мышцы, меняется работа лимфатической системы, появляются спазмы в шее и плечах, которые могут усиливать отечность и визуально утяжелять лицо, — пояснила Филимонова.

Она подчеркнула, что стресс, недостаток сна, сидячий образ жизни и постоянное напряжение лицевых мышц также оказывают влияние на состояние тканей. Поэтому, по словам специалиста, возрастные изменения чаще всего становятся более выраженными в периоды усталости и повышенной нагрузки.

Лицо напрямую связано с осанкой, положением шеи и состоянием мышц тела. Если нарушено кровообращение и лимфоток, ткани начинают хуже получать питание, а отеки становятся более выраженными. Поэтому работа с внешностью не ограничивается только уходовой косметикой. Намного важнее комплексный подход, который включает движение, сон, восстановление и внимание к состоянию тела. Со временем именно регулярная забота о себе помогает дольше сохранять более свежий и подтянутый внешний вид, — заключила Филимонова.

