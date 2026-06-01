ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 06:30

Остеопрактик объяснила, почему после 35 лет лицо «плывет»

Остеопрактик Филимонова: после 35 лет овал лица меняется из-за ослабления мышц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После достижения 35 лет овал лица начинает изменяться на фоне естественного ослабления мышц, заявила NEWS.ru фитнес-терапевт, остеопрактик, телесный психолог Валерия Филимонова. В то же время, по ее словам, на внешности может сказаться нарушение кровообращения.

Многие замечают, что после 35 лет меняется овал лица, появляются отеки, ткани становятся менее подтянутыми. Часто это связывают только с возрастом, хотя на внешность влияют сразу несколько факторов. Со временем постепенно снижается выработка коллагена и эластина, кожа становится менее плотной и хуже удерживает влагу. При этом ослабевают мышцы, меняется работа лимфатической системы, появляются спазмы в шее и плечах, которые могут усиливать отечность и визуально утяжелять лицо, — пояснила Филимонова.

Она подчеркнула, что стресс, недостаток сна, сидячий образ жизни и постоянное напряжение лицевых мышц также оказывают влияние на состояние тканей. Поэтому, по словам специалиста, возрастные изменения чаще всего становятся более выраженными в периоды усталости и повышенной нагрузки.

Лицо напрямую связано с осанкой, положением шеи и состоянием мышц тела. Если нарушено кровообращение и лимфоток, ткани начинают хуже получать питание, а отеки становятся более выраженными. Поэтому работа с внешностью не ограничивается только уходовой косметикой. Намного важнее комплексный подход, который включает движение, сон, восстановление и внимание к состоянию тела. Со временем именно регулярная забота о себе помогает дольше сохранять более свежий и подтянутый внешний вид, — заключила Филимонова.

Ранее косметолог Нана Носарева заявила, что прием коллагена не избавит от всех морщин и не замедлит старение. По ее словам, он не восстанавливает суставы за короткий срок, а все подобные обещания в рекламе сильно преувеличены.

Читайте также
Щавель — король витаминов: чем полезен, что из него готовить, 3 лучших супа
Семья и жизнь
Щавель — король витаминов: чем полезен, что из него готовить, 3 лучших супа
Врач объяснила, почему жизненно необходимо проверять родинки перед отпуском
Здоровье/красота
Врач объяснила, почему жизненно необходимо проверять родинки перед отпуском
Мясников назвал причину, из-за которой сердечники могут «плохо закончить»
Здоровье/красота
Мясников назвал причину, из-за которой сердечники могут «плохо закончить»
Дачный комфорт в деликатной теме: настраиваем слив в туалете нового образца
Семья и жизнь
Дачный комфорт в деликатной теме: настраиваем слив в туалете нового образца
Названы банальные ошибки, лишающие выпускников баллов на ЕГЭ
Общество
Названы банальные ошибки, лишающие выпускников баллов на ЕГЭ
Здоровье
врачи
советы
терапевты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном российском регионе объявлена угроза атаки беспилотников
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.