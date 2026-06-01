01 июня 2026 в 06:06

Самый большой корабль ВМФ завершает испытания

Крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на завершающий этап испытаний

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» Фото: Wikimedia Commons/Public Domain
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации, сообщили в пресс-службе Северного флота. Других подробностей о ходе испытаний в пресс-службе не привели.

Также на Северном флоте напомнили, что в зимнем периоде обучения его состав пополнил морской тральщик «Полярный». «Адмирал Нахимов» проходит ремонт и модернизацию в рамках программы обновления корабельного состава Военно-морского флота. Очередной этап испытаний проводится после выполненных работ и необходим для проверки систем и оборудования корабля перед дальнейшей эксплуатацией.

В прошлом месяце ракетный крейсер Военно-морского флота РФ «Варяг» наглядно продемонстрировал свою силу в Японском море, открыв интенсивный огонь — это стало ответом на провокации Токио и Вашингтона. Отмечалось, что несколько внушительных артиллерийских залпов были совершены в рамках учений.

