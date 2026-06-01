Самый большой корабль ВМФ завершает испытания

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации, сообщили в пресс-службе Северного флота. Других подробностей о ходе испытаний в пресс-службе не привели.

К завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», — говорится в публикации.

Также на Северном флоте напомнили, что в зимнем периоде обучения его состав пополнил морской тральщик «Полярный». «Адмирал Нахимов» проходит ремонт и модернизацию в рамках программы обновления корабельного состава Военно-морского флота. Очередной этап испытаний проводится после выполненных работ и необходим для проверки систем и оборудования корабля перед дальнейшей эксплуатацией.

В прошлом месяце ракетный крейсер Военно-морского флота РФ «Варяг» наглядно продемонстрировал свою силу в Японском море, открыв интенсивный огонь — это стало ответом на провокации Токио и Вашингтона. Отмечалось, что несколько внушительных артиллерийских залпов были совершены в рамках учений.