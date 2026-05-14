Кафель стал мутным и унылым: копеечное средство смыло налет без нервов и химии

Белые разводы на плитке появляются даже у тех, кто постоянно убирается. Особенно быстро налет собирается в ванной и на кухне, где вода высыхает прямо на кафеле. Обычные средства часто не помогают, потому что проблема вовсе не в грязи, а в солях из жесткой воды.

Когда капли высыхают, кальций и другие минералы остаются на поверхности и превращаются в плотный белесый слой. Простые гели для уборки с таким налетом почти не справляются. Зато отлично работают средства с кислотой — например, с лимонной.

Самый простой способ — нанести раствор лимонной кислоты на плитку и оставить примерно на 10–15 минут. За это время кислота размягчает известковые отложения. Потом поверхность нужно аккуратно протереть мягкой губкой и хорошо смыть водой.

Главное — не тереть кафель жесткими щетками. Они оставляют микроцарапины, и налет потом появляется еще быстрее.

После уборки плитку лучше вытирать насухо салфеткой из микрофибры. Тогда капли не будут высыхать прямо на поверхности. А если делать это регулярно, кафель дольше останется чистым и блестящим без дорогой бытовой химии и бесконечной генеральной уборки.

Проверено редакцией
