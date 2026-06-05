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05 июня 2026 в 13:06

Песков назвал бороду «стрем», а усы — «супернорм»

Песков признался, что не любит бороду и ценит усы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бороду «стремом», а роскошные усы — «супернорм». Такие ответы он дал в блогерской студии «VK Видео» на полях ПМЭФ, где фигуристка Евгения Медведева и соведущий Владимир Маркони провели с ним блиц-опрос «Норм или стрем».

На вопрос Медведевой «Борода для вас — это норм или стрем?» Песков ответил: «Стрем». Таким же образом он ответил на вопрос о СМИ, которые неправильно его цитируют. А на заключительный вопрос Маркони «Норм или стрем носить роскошные усы?» он с улыбкой ответил: «Это супернорм!».

Ранее сообщалось, что директор ВЦИОМ Валерий Федоров второй день подряд привлекает внимание участников Петербургского международного экономического форума своими яркими носками. В частности, на нем были замечены носки красного цвета с белым узором, а также синие с разноцветными пятнами.

До этого телеведущая и журналист Ксения Собчак появилась на ПМЭФ-2026 в черных гольфах с подтяжками. На ней также был молочный укороченный жакет с красной отделкой и декоративными элементами, а также юбка в полоску до колена.

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