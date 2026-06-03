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03 июня 2026 в 12:27

Собчак привлекла внимание гостей ПМЭФ необычными гольфами с подтяжками

Собчак появилась на ПМЭФ в красном галстуке и гольфах с подтяжками

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Телеведущая и журналист Ксения Собчак появилась на Петербургском экономическом форуме в черных гольфах с подтяжками, передает корреспондент NEWS.ru. На ней был молочный укороченный жакет с красной отделкой и декоративными элементами, а также юбка в полоску до колена.

Образ Собчак был дополнен красным галстуком и длинными темными гольфами со стильными броги. Телеведущая предпочла гладкий хвост с пробором посередине и классические очки.

Ранее звезда фильмов Kingsman и «Рокетмен» Тэрон Эджертон появился на красной дорожке фестиваля короткометражного кино Tropfest 2026 в Сиднее в белой рубашке, мешковатых черных брюках и коричневых сандалиях Birkenstock на голые ноги. Он признался, что сделал педикюр, поэтому не стесняется показывать стопы.

До этого стилист Наталья Семенова заявила, что шелковый шарф, качественная кожаная сумка, часы из стали или золота, а также комплект минималистичных украшений никогда не выйдут из моды. По ее словам, эти вещи и аксессуары подойдут для женщин любого возраста.

Общество
Ксения Собчак
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