Собчак привлекла внимание гостей ПМЭФ необычными гольфами с подтяжками Собчак появилась на ПМЭФ в красном галстуке и гольфах с подтяжками

Телеведущая и журналист Ксения Собчак появилась на Петербургском экономическом форуме в черных гольфах с подтяжками, передает корреспондент NEWS.ru. На ней был молочный укороченный жакет с красной отделкой и декоративными элементами, а также юбка в полоску до колена.

Образ Собчак был дополнен красным галстуком и длинными темными гольфами со стильными броги. Телеведущая предпочла гладкий хвост с пробором посередине и классические очки.

Ранее звезда фильмов Kingsman и «Рокетмен» Тэрон Эджертон появился на красной дорожке фестиваля короткометражного кино Tropfest 2026 в Сиднее в белой рубашке, мешковатых черных брюках и коричневых сандалиях Birkenstock на голые ноги. Он признался, что сделал педикюр, поэтому не стесняется показывать стопы.

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