Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов

Шелковый шарф, качественная кожаная сумка, часы из стали или золота, а также комплект минималистичных украшений — это лучшие женские аксессуары, которые никогда не выйдут из моды, заявила Lenta.ru стилист Наталья Семенова. По ее словам, эти вещи подойдут для женщин любого возраста.

В 30 лет кожаная сумка добавляет образу собранности и делового шика, а в 50 лет — говорит о безупречном чувстве меры и приверженности качеству. Речь идет не о размере, а о безупречной конструкции, фактуре кожи и фурнитуре. Настоящие часы, сделанные из стали или золота, с кожаным ремешком и чистым циферблатом, говорят о стиле и внимании к деталям лучше любых слов, — высказалась Семенова.

По словам стилиста, с помощью шелкового или кашемирового шарфа можно добавить яркий акцент или создать элегантный образ. Эксперт добавила, что серьги-гвоздики, тонкие браслеты и цепочка из золота или серебра никогда не потеряют своей актуальности.

Ранее стилист Елена Гришаева заявила, что смешение разных эстетик, не подходящих друг другу, может испортить образ. Она также предостерегла от логомании — использования в образе обилия брендов. По ее словам, еще одной ошибкой может стать чрезмерное использование украшений.