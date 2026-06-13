Стало известно, в какой части Германии лучше понимают Россию Урбан: на востоке Германии лучше понимают Россию, чем на западе

Жители восточных земель Германии лучше понимают Россию, чем население западной части страны, заявил глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан в интервью РИА Новости. По его словам, в восточных регионах отношение к России существенно отличается от западногерманского.

Это неудивительно, потому в восточной части Германии люди учили (русский язык — NEWS.ru), работали, женились, — сказал политик.

Урбан также отметил, что на западе Германии наблюдается иная ориентация внешних симпатий. Там, по его утверждению, лучше понимают Великобританию, Францию и США.

Ранее уроженец ГДР Вольфганг Бидерманн заявил, что отношение к Советскому Союзу на западе и востоке Германии сильно отличалось в послевоенные годы, что наложило отпечаток и на современное восприятие России. Говоря о нынешней ситуации, он подчеркнул, что различия в восприятии двух частей Германии по-прежнему актуальны. Однако сейчас они проявляются гораздо более явно, хотя и раньше тоже были заметны.