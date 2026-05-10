Немец объяснил, почему в Германии по-разному относятся к России Уроженец ГДР Бидерманн: на западе и востоке Германии по-разному относятся к РФ

Отношение к Советскому Союзу на западе и востоке Германии сильно отличалось в послевоенные годы, что наложило отпечаток и на современное восприятие России, заявил уроженец ГДР Вольфганг Бидерманн. По его словам, которые приводит РИА Новости, в его детстве было советское воспитание и образование.

У нас (в ГДР — NEWS.ru) было другое воспитание и образование — благодаря фильмам и советской литературе. Это сформировало совсем другое представление, нежели в ФРГ. <…> В западной части страны поддерживался прежний образ врага, — отметил Бидерманн.

Говоря о нынешней ситуации, он подчеркнул, что различия в восприятии двух частей Германии по-прежнему актуальны. Однако сейчас они проявляются гораздо более явно, хотя и раньше тоже были заметны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией. При этом он подчеркнул, что выбор представителя для диалога должен оставаться за европейской стороной.