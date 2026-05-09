Путин назвал Шредера предпочтительной кандидатурой для переговоров ЕС с РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и Россией, передает ТАСС. Он не объяснил свою позицию.

Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Герхард Шредер, — отметил Путин.

Он подчеркнул, что выбор представителя для диалога должен оставаться за европейской стороной. Так как ЕС остановится на том кандидате, которому доверяет.

Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес, — добавил российский лидер, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

До этого Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми. В то же время итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне выразил мнение, что всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы.