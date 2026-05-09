09 мая 2026 в 21:57

Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского

Путин получил от Фицо послание Зеленского со словами о готовности к встрече

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к личной встрече, передает ТАСС. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми.

Я услышал (в разговоре с Фицо. — NEWS.ru) еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз, — сказал Путин.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что в ЕС выбрали Фицо в роли переговорщика с Россией, так как он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. Однако, по его мнению, встреча премьера с Путиным может вызвать показательное недовольство в ЕС.

До этого итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне между тем выразил мнение, что всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.

