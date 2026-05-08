Евросоюз выбрал на роль переговорщика с Россией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, поскольку он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Однако, по его мнению, встреча политика с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая может вызвать показательное недовольство в ЕС.

Вы посмотрите, какая свистопляска идет вокруг переговоров с Россией. Вдруг европейцы заговорили, что надо договариваться с Москвой. А кто будет выступать в роли переговорщика? По логике вещей есть Кая Каллас, верховный комиссар по внешней политике, но они прекрасно понимают, что с ней мы не будем разговаривать. Начали друг друга предлагать: то президент Финляндии [Александр] Стубб стал кандидатом, то еще кто-то. Но именно у Фицо есть канал взаимодействия с Москвой. Он действует из какой логики? Украина — сосед Словакии, и это не изменится, и неважно, будет ли там еще руководить [Владимир] Зеленский или нет. То же самое мы пытаемся донести до прибалтов или финнов, но они этого не понимают, — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что действия Евросоюза противоречивы и нелогичны. По словам политолога, в ЕС хотят, чтобы Фицо представлял их интересы на переговорах с Россией. Однако, как отметил эксперт, на практике политику препятствуют в организации поездки в Москву.

Тут вспоминаются слова Фицо, что, когда он едет в Москву, его осуждают, а потом ловят в туалете и спрашивают: «О чем ты говорил с Путиным?». Я уверен, что и в этот раз, когда Фицо передаст письмо [Путину от Зеленского], в ЕС будут говорить: «Это было сделано без нашего ведома, он не имеет права говорить от имени Евросоюза», — заключил Светов.

Ранее госсекретарь МИД Словакии Растислав Чованец заявил, что Фицо может передать Путину послание от Зеленского. По его словам, это возможно во время визита премьер-министра в Москву на День Победы, когда он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.