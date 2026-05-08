Фицо едет к Путину с «подарком» от Зеленского Премьер Словакии может передать Путину послание от Зеленского в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать российскому лидеру Владимиру Путину послания от украинского президента Владимира Зеленского, заявил госсекретарь МИД республики Растислав Хованец в комментарии TERAZ.sk. Это может произойти во время визита в Москву по случаю Дня Победы, где Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Параллельно у него состоится встреча с президентом России, которому он может передать послания от украинского президента, с которым у него за последнюю неделю было два контакта, — отметил Хованец.

По словам дипломата, Фицо также может получить информацию о позиции Москвы по перспективам завершения конфликта. В поездке премьера будет сопровождать государственный секретарь Марек Эшток вместо главы МИД Юрая Бланара.

Ранее в Кремле сообщили, что парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой. Кроме того, прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран. В Москве также ожидают верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.