Кремль опубликовал список иностранных лидеров на параде Победы в Москве

Парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Также прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран.

В Москве ожидают верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, премьера Словакии Роберта Фицо. Кроме того, на парад приедут глава парламента Республики Сербской Ненад Стевандич и лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Их будут сопровождать супруги.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что иностранных гостей специально не приглашали на парад Победы 9 мая в Москве. При этом, по его словам, ряд зарубежных лидеров сами выразили желание приехать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем сообщил, что президент РФ Владимир Путин готовится к контактам с зарубежными гостями 9 мая. В рамках визитов иностранных делегаций в Москву по случаю Дня Победы у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.