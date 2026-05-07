07 мая 2026 в 15:47

Кремль опубликовал список иностранных лидеров на параде Победы в Москве

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Также прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран.

В Москве ожидают верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, премьера Словакии Роберта Фицо. Кроме того, на парад приедут глава парламента Республики Сербской Ненад Стевандич и лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Их будут сопровождать супруги.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что иностранных гостей специально не приглашали на парад Победы 9 мая в Москве. При этом, по его словам, ряд зарубежных лидеров сами выразили желание приехать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем сообщил, что президент РФ Владимир Путин готовится к контактам с зарубежными гостями 9 мая. В рамках визитов иностранных делегаций в Москву по случаю Дня Победы у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

