07 мая 2026 в 12:40

В Кремле раскрыли график Путина в преддверии 9 Мая

Путин готовится к переговорам с зарубежными гостями в преддверии 9 Мая

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин готовится к контактам с зарубежными гостями 9 мая, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В рамках визитов иностранных делегаций в Москву по случаю Дня Победы у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.

Конечно, президент готовится к предстоящим контактам 9 мая. Вы знаете, что будут зарубежные гости на праздновании 9 Мая, которые приедут в Москву, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что его выступление на параде Победы будет важным и ожидаемым. По его словам, речь традиционно привлекает внимание во всем мире. Песков также добавил, что 9 мая у российского лидера будет насыщенная программа. Кроме того, он подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение для страны, поэтому на мероприятия ежегодно приглашаются гости из разных государств.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо между тем заявил, что планирует встречу с Путиным во время своей поездки в Москву по случаю празднования Дня Победы. Также источник в дипломатических кругах Польши рассказал, что Фицо, вероятно, отправится в Москву на автомобиле.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
День Победы
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

