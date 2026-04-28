В Европе раскрыли, как Фицо поедет в Москву на 9 Мая

В Европе раскрыли, как Фицо поедет в Москву на 9 Мая Фицо может приехать в Москву на 9 Мая на автомобиле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вероятно, отправится в Москву на посвященные Дню Победы мероприятия на автомобиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах Польши. Такое решение объясняется ограничениями на воздушные маршруты через ряд стран.

Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море — очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле, — сказал собеседник агентства.

По словам источника, наземный маршрут будет пролегать через территорию Польши и Белоруссии. Наземное путешествие не потребует разрешения властей других государств.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти рассчитывают на участие иностранных делегаций в торжествах по случаю Дня Победы, которые традиционно пройдут 9 Мая в столице. По его словам, этот праздник имеет особое значение для страны, поэтому на мероприятия ежегодно приглашаются гости из разных государств.