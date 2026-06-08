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08 июня 2026 в 23:12

Таубер назвала «идиотизмом» обвинения Молдавии в адрес РФ

Таубер раскритиковала обвинения властей Молдавии в адрес РФ за взрыв БПЛА

Фото: Социальные сети
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Исполнительный секретарь блока оппозиционных партий «Победа», бывший депутат парламента Молдавии Марина Таубер раскритиковала реакцию властей республики на инцидент с беспилотником, который взорвался в районе села Лопатна. Они признали украинское происхождение беспилотника, но обвинили Россию.

Таубер напомнила, что на фрагментах аппарата были видны надписи на украинском языке. После признания происхождения дрона власти не стали требовать объяснений от Киева. Вместо этого, по ее словам, МИД Молдавии выступил с заявлением, в котором ответственность за произошедшее была возложена на Москву.

Таубер назвала такую позицию «политическим идиотизмом». По ее мнению, речь идет о ситуации, когда факты подгоняются под заранее сформированную политическую повестку.

Ранее, в ночь на 8 июня, у села Лопатна Оргеевского района в Молдавии взорвался украинский дрон. Минобороны отметило, что, независимо от страны происхождения беспилотника, ответственность за его попадание на территорию страны якобы несет Россия.

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