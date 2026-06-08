Иран раскрыл главную цель переговоров с США Галибаф: Иран на переговорах стремится к окончанию войны, а не к нормализации

Главной задачей переговоров с США остается прекращение войны и обеспечение долгосрочной безопасности в регионе, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. При этом, по его словам, вопрос нормализации отношений с Вашингтоном не является целью Тегерана, передает ТАСС.

Галибаф подчеркнул, что Иран не доверяет американской стороне. Страна не рассматривает ситуацию как выбор исключительно между переговорами и военными действиями, отметил он.

По словам спикера, в зависимости от обстоятельств Тегеран может как вести диалог, так и отвечать на возникающие вызовы другими способами. Он добавил, что подход Ирана определяется конкретной ситуацией и национальными интересами страны.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил: Соединенные Штаты могут осуществить высадку сил специального назначения на иранской земле в том случае, если дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном завершится неудачей. Глава Белого дома уточнил, что рассматривает два сценария: либо прямое военное вторжение для достижения целей, которые не удалось реализовать до этого, либо сохранение режима блокады Ирана.