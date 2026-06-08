Стало известно, помогали ли США Израилю сбивать иранские ракеты

США не помогали Израилю сбивать иранские ракеты, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американского чиновника. Там отметили, что глава Белого дома Дональд Трамп не отдавал приказ о принятии мер по защите еврейского государства.

Американские военные не принимали участия в израильских атаках на Иран, которые стали первыми с момента прекращения огня, — говорится в сообщении.

Ранее в центральном штабе «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана заявили о прекращении военной операции против Израиля. При этом там подчеркнули, что Тегеран жестко ответит на возобновление израильских атак на Ливан.

До этого Трамп призвал стороны ближневосточного конфликта — Израиль и Иран — остановить очередной виток вооруженного противостояния. По его словам, Тель-Авив и Тегеран должны незамедлительно прекратить взаимные удары.

Вечером 7 июня Иран выпустил ракеты по северным районам Израиля. Израильская армия сообщила, что все ракеты были перехвачены. Этому предшествовал удар Израиля по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута, нанесенный в тот же день.