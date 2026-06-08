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08 июня 2026 в 17:57

Стало известно, помогали ли США Израилю сбивать иранские ракеты

CBS News: США не помогали Израилю сбивать иранские ракеты

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США не помогали Израилю сбивать иранские ракеты, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американского чиновника. Там отметили, что глава Белого дома Дональд Трамп не отдавал приказ о принятии мер по защите еврейского государства.

Американские военные не принимали участия в израильских атаках на Иран, которые стали первыми с момента прекращения огня, — говорится в сообщении.

Ранее в центральном штабе «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана заявили о прекращении военной операции против Израиля. При этом там подчеркнули, что Тегеран жестко ответит на возобновление израильских атак на Ливан.

До этого Трамп призвал стороны ближневосточного конфликта — Израиль и Иран — остановить очередной виток вооруженного противостояния. По его словам, Тель-Авив и Тегеран должны незамедлительно прекратить взаимные удары.

Вечером 7 июня Иран выпустил ракеты по северным районам Израиля. Израильская армия сообщила, что все ракеты были перехвачены. Этому предшествовал удар Израиля по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута, нанесенный в тот же день.

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