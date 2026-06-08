Байрамов: для подписания соглашения с Арменией нужно уладить ряд вопросов

Для заключения мирного договора между Баку и Ереваном требуется урегулирование нескольких принципиально важных вопросов, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 10-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. Он проинформировал турецкого и грузинского коллег Хакана Фидана и Маку Бочоришвили о текущем состоянии мирного процесса с армянской стороной, передает Report.

По словам Байрамова, азербайджанская сторона настаивает на исключении из конституции и иных правовых актов Армении отсылок к декларации о независимости, содержащей территориальные претензии к Азербайджану. Министр подчеркнул, что эти моменты должны быть полностью сняты с повестки.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе общения с жителями города Зангелан заявил, что Баку никогда не имел намерений посягать на суверенитет армянского государства. Глава государства обратил внимание, что на азербайджано-армянской границе до сих пор дислоцируются европейские мониторинговые миссии, которые ведут себя так, будто прикрывают Армению от Азербайджана, хотя в этом нет никакой необходимости.