День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 12:37

Алиев заявил, что не нужно защищать Армению от Азербайджана

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан никогда не собирался угрожать независимости Армении, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан. Глава государства напомнил, что на азербайджано-армянской границе по сей день стоят так называемые европейские наблюдатели, которые ведут себя так, будто защищают Армению от Баку, хотя в этом нет смысла, передает Report.

Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели, — пояснил президент.

Ранее Алиев в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет Европарламент принял 14 резолюций, содержащих оскорбительные формулировки в адрес Азербайджана.

Страны СНГ
Ильхам Алиев
Армения
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальным» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Трогавшего грудь девушки в метро москвича арестовали на 15 суток
Мальчик погиб в ходе игры в надувном замке
Немец объяснил, почему в Германии по-разному относятся к России
Команда «Сочи» потратила 28 часов на дорогу до матча с «Зенитом»
Республика Сербская приняла окончательное решение по санкциям против РФ
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.