Алиев заявил, что не нужно защищать Армению от Азербайджана

Азербайджан никогда не собирался угрожать независимости Армении, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан. Глава государства напомнил, что на азербайджано-армянской границе по сей день стоят так называемые европейские наблюдатели, которые ведут себя так, будто защищают Армению от Баку, хотя в этом нет смысла, передает Report.

Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели, — пояснил президент.

Ранее Алиев в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет Европарламент принял 14 резолюций, содержащих оскорбительные формулировки в адрес Азербайджана.