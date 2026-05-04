День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 12:24

Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса между Баку и Ереваном

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. Азербайджанский лидер подчеркнул, что за последние пять лет Европарламент принял 14 антиазербайджанских резолюций, что свидетельствует о предвзятом отношении к стране, передает ТАСС.

Этот орган, вместо того чтобы поддерживать мирный процесс, фактически занимается его саботажем, — сказал президент.

В качестве ответного шага парламент Азербайджана уже утвердил решение о полной приостановке сотрудничества с этой структурой во всех ключевых сферах. Кроме того, Баку инициировал процедуры по выходу из состава Парламентской ассамблеи «Евронест» для защиты своих национальных интересов.

Ранее Алиев заявил, что мир между Баку и Ереваном уже стал реальностью, несмотря на то, что стороны лишь начинают жить в новых условиях. Политик добавил, что декларация была подписана при посредничестве США. Важным этапом нормализации отношений он назвал парафирование текста соглашения министрами иностранных дел обеих стран.

Страны СНГ
Азербайджан
Ильхам Алиев
Европарламент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.