Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. Азербайджанский лидер подчеркнул, что за последние пять лет Европарламент принял 14 антиазербайджанских резолюций, что свидетельствует о предвзятом отношении к стране, передает ТАСС.

Этот орган, вместо того чтобы поддерживать мирный процесс, фактически занимается его саботажем, — сказал президент.

В качестве ответного шага парламент Азербайджана уже утвердил решение о полной приостановке сотрудничества с этой структурой во всех ключевых сферах. Кроме того, Баку инициировал процедуры по выходу из состава Парламентской ассамблеи «Евронест» для защиты своих национальных интересов.

Ранее Алиев заявил, что мир между Баку и Ереваном уже стал реальностью, несмотря на то, что стороны лишь начинают жить в новых условиях. Политик добавил, что декларация была подписана при посредничестве США. Важным этапом нормализации отношений он назвал парафирование текста соглашения министрами иностранных дел обеих стран.