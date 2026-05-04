День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:29

Алиев: мир между Азербайджаном и Арменией стал реальностью

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир между Баку и Ереваном уже стал реальностью, несмотря на то, что стороны лишь начинают жить в новых условиях, сообщает агентство Report. Заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на саммите Европейского политического сообщества.

Мы живем в мире всего девять месяцев и только учимся жить в мире. В августе прошлого года в Вашингтоне, в Белом доме, мы — лидеры Армении и Азербайджана — подписали совместную декларацию. <...> Для нас и, я уверен, для наших армянских партнеров мир уже достигнут, — отметил президент.

Глава Азербайджана добавил, что декларация была подписана при посредничестве США. Важным этапом нормализации отношений он назвал парафирование текста мирного соглашения министрами иностранных дел обеих стран.

Ранее Армения и Азербайджан согласовали тексты трех ключевых инструкций по порядку проведения делимитации границы в ходе 13-й встречи Государственной комиссии в армянском Агверане. Также были согласованы документы о порядке создания делимитационной карты и о порядке оформления и издания итоговых документов по границе.

СНГ
Азербайджан
Армения
Ильхам Алиев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.