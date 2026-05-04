Алиев: мир между Азербайджаном и Арменией стал реальностью

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир между Баку и Ереваном уже стал реальностью, несмотря на то, что стороны лишь начинают жить в новых условиях, сообщает агентство Report. Заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на саммите Европейского политического сообщества.

Мы живем в мире всего девять месяцев и только учимся жить в мире. В августе прошлого года в Вашингтоне, в Белом доме, мы — лидеры Армении и Азербайджана — подписали совместную декларацию. <...> Для нас и, я уверен, для наших армянских партнеров мир уже достигнут, — отметил президент.

Глава Азербайджана добавил, что декларация была подписана при посредничестве США. Важным этапом нормализации отношений он назвал парафирование текста мирного соглашения министрами иностранных дел обеих стран.

Ранее Армения и Азербайджан согласовали тексты трех ключевых инструкций по порядку проведения делимитации границы в ходе 13-й встречи Государственной комиссии в армянском Агверане. Также были согласованы документы о порядке создания делимитационной карты и о порядке оформления и издания итоговых документов по границе.