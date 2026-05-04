В Минобороны Польши раскрыли, что обсуждают с США Польша ведет переговоры с США об увеличении американского контингента в стране

Польша проводит переговоры с Соединенными Штатами о возможности увеличения американского воинского контингента на своей территории, заявил в эфире радиостанции RMF24 заместитель министра обороны республики Павел Залевский. По его словам, диалог ведется непосредственно с Пентагоном.

Залевский пояснил, что намерения польской стороны остаются неизменными и заключаются в укреплении американского военного потенциала, особенно на восточном фланге НАТО. При этом замминистра признал, что окончательное решение о судьбе американских солдат в Польше принимает исключительно Вашингтон.

Решение относительно того, что будет с солдатами США [в Польше], — это решение США, — сказал чиновник.

Представитель польского оборонного ведомства не смог подтвердить, связан ли возможный рост численности войск США в республике с перспективой вывода 5 тыс. американских военных из Германии. В настоящее время на территории Польши уже дислоцированы около 10 тыс. военнослужащих ВС США.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал участников военного блока приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника. Он признал наличие определенных разногласий между американской стороной и другими членами Альянса.