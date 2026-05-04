День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 12:43

В Минобороны Польши раскрыли, что обсуждают с США

Польша ведет переговоры с США об увеличении американского контингента в стране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Польша проводит переговоры с Соединенными Штатами о возможности увеличения американского воинского контингента на своей территории, заявил в эфире радиостанции RMF24 заместитель министра обороны республики Павел Залевский. По его словам, диалог ведется непосредственно с Пентагоном.

Залевский пояснил, что намерения польской стороны остаются неизменными и заключаются в укреплении американского военного потенциала, особенно на восточном фланге НАТО. При этом замминистра признал, что окончательное решение о судьбе американских солдат в Польше принимает исключительно Вашингтон.

Решение относительно того, что будет с солдатами США [в Польше], — это решение США, — сказал чиновник.

Представитель польского оборонного ведомства не смог подтвердить, связан ли возможный рост численности войск США в республике с перспективой вывода 5 тыс. американских военных из Германии. В настоящее время на территории Польши уже дислоцированы около 10 тыс. военнослужащих ВС США.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал участников военного блока приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника. Он признал наличие определенных разногласий между американской стороной и другими членами Альянса.

Европа
Польша
США
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.