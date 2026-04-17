17 апреля 2026 в 10:06

Экс-генсек НАТО призвал Европу удержать США всеми способами

Столтенберг призвал Европу удержать США в статусе надежного союзника НАТО

Йенс Столтенберг
Европейским участникам НАТО следует приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника, заявил бывший генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN. Заявление прозвучало на фоне последних высказываний американского президента Дональда Трампа, вызвавших дискуссию о стабильности трансатлантических отношений.

Важно, чтобы мы с европейской стороны сделали все возможное для обеспечения того, чтобы США были надежным союзником в будущем, — сказал Столтенберг.

Бывший генсек признал наличие определенных разногласий между Соединенными Штатами и другими членами Североатлантического блока. Однако он подчеркнул, что безопасность всех участников Альянса напрямую зависит от сохранения единства.

Ранее президент США заявил, что союзники НАТО «заработали себе проблему», отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. В своем заявлении он напомнил, что Соединенные Штаты всегда приходили им на помощь, когда у кого-нибудь из союзников возникала проблема.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Большинство россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме
Тысячи судов не могут покинуть Персидский залив из-за войны в Иране
Оверчук призвал не сомневаться в прочности отношений Москвы и Баку
Автоюрист напомнил, как себя вести при ДТП с животными
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин рассказал, как помогают участникам СВО
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

