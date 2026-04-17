Экс-генсек НАТО призвал Европу удержать США всеми способами

Европейским участникам НАТО следует приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника, заявил бывший генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN. Заявление прозвучало на фоне последних высказываний американского президента Дональда Трампа, вызвавших дискуссию о стабильности трансатлантических отношений.

Важно, чтобы мы с европейской стороны сделали все возможное для обеспечения того, чтобы США были надежным союзником в будущем, — сказал Столтенберг.

Бывший генсек признал наличие определенных разногласий между Соединенными Штатами и другими членами Североатлантического блока. Однако он подчеркнул, что безопасность всех участников Альянса напрямую зависит от сохранения единства.

Ранее президент США заявил, что союзники НАТО «заработали себе проблему», отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. В своем заявлении он напомнил, что Соединенные Штаты всегда приходили им на помощь, когда у кого-нибудь из союзников возникала проблема.