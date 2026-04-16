Союзники НАТО отказались от США и «заработали проблему» Трамп заявил, что союзники по НАТО заработали проблему отказом поддержать США

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники НАТО «заработали себе проблему», отказавшись поддержать Соединенные Штаты в ситуации вокруг Ирана. Он отметил, что американские партнеры Альянса не проявили готовности.

В своем заявлении он напомнил, что США всегда приходили им на помощь, когда у кого-нибудь из союзников таковая возникала. Однако, когда Вашингтон попросил их поучаствовать в конфликте, те отказались.

Когда у них в прошлые годы были проблемы, мы приходили на помощь. Когда же мы их попросили поучаствовать в мелкой стычке — по сравнению с тем, что могло бы быть, — они не оказали поддержку, — заявил Трамп.

Он сомневается, что партнеры по НАТО проявят желание помочь США, если у страны возникнет более серьезное столкновение. Тем самым они заработали себе проблему, резюмировал Трамп.

Ранее Дональд Трамп раскрыл конфликт, который сейчас в приоритете у США. По его словам, в настоящее время Вашингтон сосредоточен полностью на Иране и в меньшей степени уделяет время Украине.