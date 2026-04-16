Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 21:35

Трамп раскрыл, какой конфликт сейчас в приоритете у США

Трамп: США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине

Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время сосредоточили основное внимание на Иране и в меньшей степени заняты конфликтом на Украине. Американский президент выразил надежду на достижение договоренностей по украинскому направлению, передает пресс-служба Белого дома.

Тема Украины движется вперед. Хотелось бы, чтобы они смогли договориться. Посмотрим, что будет дальше. Там происходят определенные события. Сейчас мы в большей степени сосредоточены на Иране, пытаемся понять, как можно завершить это дело, — сказал он.

Ранее президент США во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

Трамп также сообщил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном стало десятым конфликтом, который он урегулировал. Хозяин Белого дома отметил, что провел переговоры с лидером Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам разговора стороны договорились о прекращении огня сроком на 10 дней.

США
Дональд Трамп
Иран
Украина
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.