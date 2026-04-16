16 апреля 2026 в 04:23

Трамп хочет завершить войну с Ираном

WSJ: Трамп рассказал королю Нидерландов о планах завершить войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном, написали The Wall Street Journal. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

США и Иран провели несколько этапов переговоров в Исламабаде. Стороны не смогли договориться и, как рассказал журналист Axios Барак Равид, разногласия возникли относительно объема иранских денежных средств, подлежащих разморозке. Однако Вашингтон требует полностью свернуть обогащение урана и уничтожить ядерные объекты. США также просят отказаться от запасов высокообогащенного материала.

Между тем, в СМИ появилась информация, что Трамп рассматривает возможность организовать операцию по вывозу из Ирана обогащенного урана. Инсайдеры рассказали, что власти США оценивают риски возможных мероприятий.

Как уже говорилось ранее, Трамп может развивать события на Ближнем Востоке по четырем сценариям. Однако ни один из них не является хорошим для Вашингтона.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

