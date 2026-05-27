Эндокринолог рассказала о главных внешних факторах заболеваний щитовидки

Врач Яцишина: проживание вдали от моря повышает риск болезней щитовидной железы

Нахождение вдали от моря и гор повышает риск развития нарушений функций щитовидной железы, рассказала в беседе с LIFE.ru эндокринолог Ольга Яцишина. Жители таких регионов, как правило, страдают от нехватки йода и селена, необходимых для синтеза гормонов щитовидки.

Другой негативный внешний фактор — это проживание рядом с промышленными зонами, автомагистралями и старыми производствами, предупредила Яцишина. Дело в том, что такое «соседство» может привести к накоплению свинца, кадмия и ртути в организме человека. Тяжелые металлы и токсичные вещества нарушают работу ферментов, участвующих в синтезе гормонов щитовидки, повышают риск аутоиммунных процессов и патологических изменений тканей.

Помимо этого, угрозу несут в себе дешевый пластик, содержащий бисфенол А, некоторые виды косметики и упаковки с фталатами. Отдельную опасность представляет радиационное воздействие, которое может спровоцировать доброкачественные и злокачественные новообразования.

Ранее эндокринолог Лилия Афанасьева заявила, что женщины после 40 лет начинают спать хуже из-за естественной перестройки гормонального фона. По ее словам, главная причина кроется в постепенном снижении уровня эстрогена и прогестерона, которые отвечают за качество сна и хорошее настроение.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

