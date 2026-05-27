27 мая 2026 в 08:05

Названа неожиданная причина сонливости и усталости

Оториноларинголог Мхитарян: причиной сонливости и усталости могут стать наушники

Наушники могут стать причиной хронической сонливости и постоянной усталости, заявил NEWS.ru врач-оториноларинголог Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян. По его словам, даже любимая музыка при длительном прослушивании способна приводить к переутомлению и ощущению тяжести в голове.

Современные наушники стали неотъемлемой частью жизни: мы используем их в транспорте, на работе, во время прогулок и занятий спортом. Однако многие замечают, что после длительного прослушивания музыки или подкастов появляется ощущение усталости, тяжести в голове, а иногда даже клонит в сон. Почему так происходит? Постоянное воздействие звука, особенно громкого, приводит к переутомлению слухового анализатора. Мозг вынужден непрерывно обрабатывать поток аудиальной информации, что требует значительных энергетических затрат. В результате возникает общее чувство утомления, — пояснил Мхитарян.

Он отметил, что внутриканальные и плотно прилегающие накладные наушники создают в слуховом проходе замкнутое пространство, оно может нарушать вентиляцию и повышать температуру и влажность, способствуя размножению бактерий и дискомфорту. По его словам, организм в такой ситуации испытывает недостаток кислорода, а это провоцирует сонливость.

Длительное ношение наушников, особенно с мощным басом, может оказывать воздействие на вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. Это иногда приводит к головокружению, нарушению равновесия и чувству разбитости. Не превышайте безопасный уровень громкости, делайте регулярные перерывы на 10–15 минут, выбирайте качественные модели, которые не создают избыточного давления на уши, — заключил Мхитарян.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев заявил, что использование чужих наушников-вкладышей может привести к развитию ушной инфекции. По его словам, в амбушюрах этого девайса могут размножаться микробы и грибки.

