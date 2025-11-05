Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 15:47

Врач предостерегла россиян от использования наушников-затычек

Лор Елизарова: использование внутриканальных наушников чревато инфекциями уха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование внутриканальных наушников может привести к развитию инфекций и, как следствие, к полной потере слуха, заявила «Радио 1» отоларинголог Людмила Елизарова. По ее словам, чем дальше источник звука от внутреннего уха, тем лучше.

Внутреннее ухо очень уязвимо, не защищено. Любая вирусная инфекция, стрессовая ситуация может привести к полной потере слуха. Не исключены грибковые отиты, травмы фурункула, — предупредила Елизарова.

Врач отметила, что слуховой проход предназначен для самоочищения и выведения серы. Наушники-затычки мешают этому процессу.

Ранее отоларинголог Людмила Джапаридзе заявила, что при проблемах со слухом ребенок может периодически хлопать себя по ушам. Если дети часто переспрашивают что-то и не откликаются на свое имя, родителям следует задуматься. Врач предупредила, что одна из самых частых причин снижения слуха — серная пробка.

