SHOT: Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта

Telegram-канал SHOT сообщил, что певцу Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве. По информации канала, он выступал днем в клубе «Академ джаз», после чего пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Второй концерт, запланированный на вечер, отменили.

Как пишет SHOT, артисту вызвали врачей сразу после завершения выступления. Согласно публикации канала, у 70-летнего музыканта уже были проблемы со здоровьем: в феврале 2024 года у него случился приступ стенокардии дома в Москве, тогда он испытывал выраженные боли в сердце и с трудом говорил.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации телеведущего Владимира Молчанова — причиной стали резкие боли в животе. Согласно публикации канала, это стало пятой госпитализацией артиста за год. Молчанов отказался от комментария, объяснив, что у него «плохой голос».

Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов между тем сообщил, что бывший капитан сборной России Евгений Алдонин продолжает заниматься спортом, несмотря на прохождение химиотерапии и перенесенные операции. Он охарактеризовал футболиста как очень активного и неугомонного человека.