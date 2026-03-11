«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности

Тело одного из пропавших в Звенигороде детей нашли спасатели, сообщили NEWS.ru в МЧС России. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки могли провалиться под лед Москвы-реки. Что об этом известно, где остальные дети, что с ними случилось?

Как идут поиски пропавших в Подмосковье детей 11 марта

По информации ведомства, тело ребенка обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки могли провалиться под лед Москвы-реки. Речь идет о 12-летнем мальчике.

Поиски остальных детей продолжаются. Среди пропавших — 13-летняя девочка и 12-летний мальчик. Волонтеры и спасатели ищут их уже на протяжении четырех дней.

В работах задействовано около 130 специалистов, включая усиленную группировку аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России, а также 46 единиц спецтехники, в том числе вертолеты, беспилотники и плавсредства с гидролокаторами. Основные усилия спасателей и добровольцев сосредоточены на обследовании акватории реки.

10 марта NEWS.ru писал, что акватория Москвы-реки обследована на протяжении более 7,8 км. Вдоль береговой линии пешие группы со снегоходами и беспилотниками осмотрели вниз по течению 5 км. Сообщалось, что в операции задействованы более 150 человек, включая профессионалов МЧС и опытных поисковиков «ЛизаАлерт». Специалисты используют спецтехнику и эхолоты, чтобы осмотреть дно. Поисковики назвали масштаб поисков беспрецедентным: работа идет в тяжелых условиях из-за течения и температуры воды.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал местных жителей не пытаться искать детей самостоятельно, поскольку это опасно. Добровольцев из города спасатели привлекли к расклейке листовок.

Продолжаются работы спасательных служб по поиску пропавших детей в Звенигороде Фото: Воронин Денис /Агентство «Москва»

Что случилось с детьми из Звенигорода, как они пропали

Трое детей из Звенигорода пропали вечером 7 марта. По предварительным данным, школьники хотели поздравить одноклассницу с наступающим 8 Марта на природе и провалились под лед.

Последний раз детей видели около Москвы-реки в деревне Игнатьево. Очевидец, местный рыбак, утверждает, что видел, как один мальчик барахтался в воде, но его унесло течением. При этом мужчина не позвонил в службу спасения: по его словам, у него нет телефона и он видел, как по телефону говорил другой рыбак.

Некоторые местные жители не верят, что подростки утонули. Местные жители в разговорах со СМИ утверждают, что очевидец был пьян, а река в этом месте «не глубже, чем по пояс». Жительница Звенигорода Ольга, однако, отметила, что много лет назад в этом месте уже тонули дети.

«Там очень сильное течение реки. Зимой из-за того, что лед не сформирован, высок риск провалиться в воду», — пояснила она.

Какие есть версии пропажи детей в Подмосковье

В беседе с NEWS.ru информированный источник в правоохранительных органах рассказал, что на данный момент приоритетной считается версия, что, предположительно, дети утонули.

Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело об убийстве (п. а ч. 2 ст. 105 УК). Это стандартная процессуальная практика в подобных случаях, так как она дает правоохранителям расширенные полномочия для проведения следственных действий. Расследование поставили на контроль в Центральном аппарате СК РФ.

Экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru отметил, что уголовное дело, которое возбудили, свидетельствует о том, что в нем «не все однозначно». По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.

«Гипотетически, если предположить, что кто-то, например, их похитил, могут специально бросить, такое бывает, какие-то вещи, чтобы подумали, что они утонули, ищите их там. Река наверняка далеко могла эти тела унести. То, что нашли около реки какие-то вещи детей, это говорит о том, они могли оказаться подо льдом. Но это может быть и ложный след, — предположил Харламов.

