Удары ВСУ по Сочи 11 марта: что известно, сколько жертв, разрушения

ВСУ устроили беспрецедентную по масштабам атаку на Сочи, сообщил мэр Андрей Прошунин. Что происходит в Сочи 11 марта, сколько сбили БПЛА, есть ли жертвы и разрушения?

Сколько БПЛА запустили ВСУ по России 11 марта

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 11 марта средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей, территориями Астраханской Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей.

Блогер Олег Царев кратко приводит данные о последствиях атак.

«Губернатор Самарской области сообщил, что атака отражена, жители не пострадали. Ранним утром атаку отражал Севастополь: есть разрушения на земле, люди не пострадали. Такие же последствия в Ростовской области, где сбили 40 БПЛА. Над Воронежской областью сбито 19 БПЛА, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Царев.

Как ВСУ атакуют Сочи, последние новости 11 марта

Местные СМИ отмечают, что сирены в Сочи воют почти сутки — в городе несколько раз объявляли угрозу атаки БПЛА.

Минувшей ночью над Сочи и Сириусом прогремело не менее пяти взрывов, их слышали в Центральном и Адлерском районах города.

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. Еще раз от лица всех жителей города и находящихся на территории гостей выражаю благодарность всем защитникам Сочи. За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: днем, в 16:42, и поздним вечером, в 23:20. Отмены нет до сих пор», — объявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Кроме Сочи под ударом в Красноярском крае оказалась Анапа, жители слышали серию взрывов со стороны Черного моря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько жертв, пострадавших после атаки ВСУ на Сочи

Известно об одном пострадавшем в Сочи в результате атак ВСУ.

«Фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь, без госпитализации. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Мэр Прошунин заверил, что пострадавшему помогут восстановить крышу.

Сколько туристов застряли в Сочи, что происходит в аэропорту

В аэропорту Сочи из‑за воздушной тревоги более чем на 18 часов были введены ограничения на отправление и прибытие самолетов. За сутки были отменены или задержаны более 100 рейсов. Значительное количество туристов застряли в курортном городе.

По данным местных властей, утром 11 марта 400 человек обеспечили гостиницами. Когда им удастся вылететь домой — неизвестно: пассажиры сообщают об отменах и переносах рейсов на юг.

«Сегодня нам отменили рейсы на юг. В новостях Адлера пишут о массированной атаке БПЛА. Переоформить рейс сейчас возможно на 13 марта, не раньше», — рассказал один из пассажиров в соцсетях.

В 13:00 Telegram-канал Росавиации сообщил, что сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропортов Краснодара, Сочи и Геленджика.

