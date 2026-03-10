Реклама в Telegram запрещена? Что говорят в ФАС, причины, кого накажут

В ФАС заявили, что размещать рекламу в Telegram и YouTube незаконно. В чем причины, что говорят юристы, почему столкнулись с критикой ФАС и РКН?

Что сказали в ФАС о рекламе в Telegram

10 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально объявила, что размещение рекламы в мессенджере Telegram является незаконным, так как доступ к мессенджеру ограничивается по решению властей РФ. То же относится к видеохостингу YouTube и мессенджеру WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В своем ответе ФАС указывает: решение об ограничении доступа к информационным ресурсам принимает Роскомнадзор в соответствии с пятью федеральными законами. В случае ограничения реклама на таких ресурсах запрещена, согласно ч. 10.7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

Ч. 10.7 ст. 5 закона «О рекламе» гласит: «Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Ответственность за нарушение этой нормы закона несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, подчеркнули в ФАС.

При этом ФАС указывает в своем ответе, что в случае принятия решения о блокировке Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, деятельность в РФ запрещена), YouTube, VPN-сервисов, Telegram и WhatsApp, реклама на этих ресурсах «будет запрещена». На текущий момент ни Telegram, ни YouTube не внесены в реестр РКН, где перечислены запрещенных ресурсы (в отличие от Instagram и Facebook). Также не являются нежелательными организациями Telegram FZ-LLC и Telegram Group Inc., которые управляют Telegram, и Google (входит в холдинг Alphabet).

При этом замедление трафика, которое действует в отношении Telegram и YouTube, считается технической мерой, которая не упоминается в законе «О рекламе».

Кого наказывают за рекламу в Telegram и YouTube

6 марта стало известно, что ФАС России возбудила административное дело против блогера Александры Посновой из-за распространения рекламы ореховых батончиков на видеохостинге YouTube. В своем Telegram-канале девушка разместила письмо от ФАС, которое пришло ей накануне.

В тот же день стало известно о деле, возбужденном ФАС против блогера Марии Лоскутовой — ей заявление ФАС также пришло 5 марта. Девушка рекламировала в Telegram фитнесс-приложение, снабженное всеми необходимыми маркировками.

Юрист Илья Русяев объяснил NEWS.ru, что Поснова вполне может оспорить обвинения ФАС в суде.

«Поснова справедливо указывает, что YouTube формально не запрещен на территории России. Если в конкретном деле удастся доказать, что на дату размещения рекламы ресурс не имел формального статуса „ограниченного“ по процедурам законодательства об информации, решение ФАС может быть оспорено», — заявил Русяев.

Что говорят юристы, почему не приняли разъяснений ФАС

В Роскомнадзоре назвали объяснения ФАС «исчерпывающими». Однако юристы в Сети не согласны. Они указывают, что РКН никогда не сообщал о запрете рекламы в Telegram; более того, с 1 января 2026 года все Telegram-каналы более чем с 10 тыс. подписчиков обязаны регистрироваться в специальном перечне РКН, после этого они получают право размещать рекламу. На сайте РКН до сих пор есть уведомление «Владелец канала может размешать рекламу по заявкам рекламодателей», сообщает «Ассоциация блогеров и агентств» (АБА).

«Юридическая логика скорее указывает на отсутствие логики в происходящем», — пишет Telegram-канал «Грокс». Юристы указывают на следующее:

Telegram нет в списке запрещенных ресурсов, перечисленных на сайте РКН.

Верифицированные блогеры могут принимать пожертвования и размещать рекламу — это положение закона и позиция надзорных органов; при этом после замедления Telegram РКН продолжает верифицировать Telegram-каналы, и такая форма остается на «Госуслугах».

С 2025 года действует сбор РКН в 3% за рекламу в интернете (это не налог, его собирает РКН, а не ФНС); сборы с рекламы по-прежнему идут в пользу РКН. «Если реклама незаконна, то выходит, что РКН должен всем вернуть уплаченные 3%?» — задает вопрос «Грокс»?

Наконец, прецедентом для ФАС стала реклама в канале Марии Лоскутовой, размещенная 28 января, но замедление Telegram началось только 10 февраля.

«То есть позиция ФАС не имеет ни юридических, ни даже формальных оснований. Можно, конечно, сослаться на решение Таганского суда 2018 года, но тогда стоит и вспомнить, что в 2020 году РКН по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — указывает «Грокс».

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко ранее призвал РКН прояснить ситуацию.

«Давайте исходить из буквы закона. А то, что РКН привык отвечать словом „исчерпывающе“, у них на все вопросы — „исчерпывающе“, что мы, будем домысливать за них? Дайте четкое разъяснение! Вообще по Telegram на сегодняшний день только домыслы идут. Мы не можем получить от РКН официальное разъяснение — какие претензии имеются к Telegram? Очень странная история, на которую много вопросов и нет ответов», — заявил депутат.

