Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:32

Швейцария нанесла «удар» по Ирану

Швейцария ужесточила санкционную политику против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Швейцарии расширило санкционный список против Ирана, включив в него 26 новых военных и трейдинговых компаний, а также частных лиц, говорится на сайте кабмина страны. Рестрикции, вступающие в силу с вечера 10 марта, запрещают финансовые и долговые сделки с фигурантами, а также их проживание и транзит через территорию страны.

В распоряжении от 9 марта уточняется, что под ограничения подпали организации, сотрудничающие с Министерством обороны Ирана. Санкции направлены на ужесточение давления в условиях текущей эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году, соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре. Рестрикции, в частности, запрещают американским компаниям работать в нефтегазовом секторе республики.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Запад может пересмотреть санкционную политику в отношении Тегерана при соблюдении определенных условий. Политик отметил, что по мере расширения боевых действий на Ближнем Востоке растут риски для безопасности Израиля и партнеров ФРГ, которые напрямую угрожают государственности и территориальной целостности Ирана.

Швейцария
Иран
санкции
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф поставил точку в передаче разведданных Ирану от России
Беременна от бандита: аргентинская ОПГ пыталась продать ребенка россиянки
Вассерман назвал истинную причину атаки США на школу в Иране
Огненный ад на Украине, война в Иране аукнулась Киеву: что будет дальше
В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию
В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.