Швейцария нанесла «удар» по Ирану

Правительство Швейцарии расширило санкционный список против Ирана, включив в него 26 новых военных и трейдинговых компаний, а также частных лиц, говорится на сайте кабмина страны. Рестрикции, вступающие в силу с вечера 10 марта, запрещают финансовые и долговые сделки с фигурантами, а также их проживание и транзит через территорию страны.

В распоряжении от 9 марта уточняется, что под ограничения подпали организации, сотрудничающие с Министерством обороны Ирана. Санкции направлены на ужесточение давления в условиях текущей эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году, соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре. Рестрикции, в частности, запрещают американским компаниям работать в нефтегазовом секторе республики.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Запад может пересмотреть санкционную политику в отношении Тегерана при соблюдении определенных условий. Политик отметил, что по мере расширения боевых действий на Ближнем Востоке растут риски для безопасности Израиля и партнеров ФРГ, которые напрямую угрожают государственности и территориальной целостности Ирана.